"Di Maria potrebbe tornare a giocare in Sudamerica ma non in Argentina"

Angel Di Maria potrebbe continuare la sua carriera in Brasile: a rivelrlo è il network argentino "Tyc Sports". El Fideo è in scadenza di contratto con il Benfica, ma non avrebbe ancora ricevuto una proposta di rinnovo e potrebbe accasarsi al Gremio a parametro zero a partire da luglio. Il club brasiliano avrebbe già fatto arrivare all'ex Juve una proposta di ingaggio.