Di Maria, frecciata alla Juve: "Le parole non valgono molto..."

Sono passate ormai diverse settimane da quando Angel Di Maria ha salutato la Juve al termine del suo contratto, trasferendosi così al Benfica. Il calciatore argentino ha iniziato la sua nuova avventura in Portogallo, ma è tornato a parlare di quella che è stata l'esperienza in bianconero. In particolare, il tema principale è stata la fine della stagione con la Juve e il mancato rinnovo del contratto, pungendo il suo ex club.