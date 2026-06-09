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martedì 9 giugno 2026
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Il Benfica annuncia Mourinho al Real e sceglie Marco Silva come nuovo allenatore: il comunicato ufficiale

Cambio di guida tecnica per la società lusitana, che libera lo Special One e accoglie il neo tecnico delle aquile
2 min
TagsBenficaMourinhoMarco Silva

Il Benfica saluta ufficialmente José Mourinho, promesso sposo del Real Madrid, e si prepara a voltare pagina in vista della prossima stagione sportiva. Si chiude l'avventura dello Special One alla guida delle aquile portoghesi, pronte ad affidarsi alle idee di Marco Silva, che ha sottoscritto un accordo biennale con opzione per il terzo anno. Per il manager portoghese, 45 partite ufficiali con il Benfica, con cui ha ottenuto 27 vittorie, 10 pareggi e 8 sconfitte.

Il Benfica saluta Mourinho: lo aspetta il Real Madrid

"La Benfica SAD - si legge nella nota ufficiale diffusa dai lusitani sul proprio account X ufficiale - ha comunicato alla CMVM che il Real Madrid CF ha formalizzato l'intenzione di ingaggiare José Mourinho per un valore di 15 milioni di euro, avendo l'allenatore dato il suo accordo. Grazie, José Mourinho". Domani è attesa la presentazione ufficiale dello Special One a stampa e tifosi dei blancos. Mourinho sostituirà Arbeloa e aprirà un nuovo ciclo all'ombra del Bernabeu, dove avrà modo di conoscere i neo acquisti Konaté e Dumfries, arrivati rispettivamente da Liverpool e Inter.

Benfica, accordo con Marco Silva: sarà lui il nuovo allenatore

Sempre sul suo account X ufficiale, il Benfica ha annunciato di aver raggiunto un'intesa con Marco Silva, scelto come successore di José Mourinho: "Accordo con Marco Silva. La Sport Lisboa e Benfica, SAD informa, in un comunicato alla CMVM, di aver raggiunto un accordo con Marco Silva per la stipula di un contratto di lavoro valido per due stagioni, estendibile fino al 2028/29".

 

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