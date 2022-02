Liga, il Villarreal lancia la sfida alla Juve: 4-1 al Granada

GRANADA (Spagna) - Il Villarreal , ad appena tre giorni dalla partita d'andata degli ottavi di finale di Champions League contro la Juve , supera il Granada 4-1 in trasferta nella 25esima giornata di Liga e manda un forte messaggio alla squadra di Massimiliano Allegri , reduce dall'1-1 nel derby contro il Torino . Gli uomini di Unai Emery archiviano la pratica già verso la fine del primo tempo, nonostante qualche fatica di troppo nelle prime battute di gara. Alla mezz'ora il Granada rischia di rimanere in inferiorità numerica con l'espulsione di Myrto Uzuni , che poi si risolve in semplice ammonizione attraverso la rettifica del Var, ma ugualmente con l'assegnazione del calcio di rigore per gli ospiti. Dal dischetto, al 35', segna con grande freddezza Arnaut Danjuma (35') e da quel momento in poi il Villarreal ingrana la marcia trovando anche l'uno-due letale al 39', sempre con la firma dell'olandese: doppietta in appena 4 minuti per lui. Al 61' Luis Milla prova a riaprire la gara segnando su rigore, ma non basta ai padroni di casa per acciuffare il pareggio. Di fatto, all'83' l'arbitro assegna un altro tiro dagli undici metri agli ospiti e Danjuma realizza la sua personale tripletta, portandosi a casa il pallone. Al 96' trova gloria anche Moi Gomez , che segna la rete del definitivo 4-1.

L'Atletico batte 2-0 l'Osasuna, Mayoral in gol nel pari del Getafe

Allo stadio Reyno de Navarra, nel secondo match del pomeriggio, l'Atletico Madrid di Diego Simeone non manca l'appuntamento con il successo imponendosi 3-0 sull'Osasuna. I Colchoneros passano in vantaggio già dopo 3 minuti con il gol di Joao Felix, che sugli sviluppi di un calcio d'angolo riesce a piazzare il pallone sotto la traversa. La rete dell'attaccante portoghese viene anche momentaneamente annullata per un check del Var, per via di un possibile fallo in attacco, ma dopo circa un minuto l'arbitro Mario Melero Lopez ne conferma l'effettiva validità. Il raddoppio giunge al 59', con il solito Luis Suarez, che dopo aver ricevuto il pallone galoppa per qualche metro contro i suoi marcatori prima di scaricare una sassata dalla distanza sotto la traversa. Nel finale, all'89', c'è spazio anche per il definitivo 3-0, con l'argentino Angel Correa che si iscrive al tabellino dei marcatori. L'Atletico sale così al quarto posto in classifica con 42 punti, controsorpassando il Villarreal - quinto a quota 39 - e portandosi a -1 dal Betis. Finisce invece 1-1 il match salvezza fra Cadice e Getafe, con gli ospiti che passano in vantaggio al 6' col rigore vincente dell'ex Roma Borja Mayoral. Il pareggio dei padroni di casa arriva nel recupero del primo tempo, con Negredo che beffa la difesa dei madrileni e batte Soria da pochi passi. Un punto che serve molto di più al Getafe, che resta fuori dalla zona retrocessione tenendo a distanza proprio il Cadice terz'ultimo, sotto di sei lunghezze con 20 punti.

