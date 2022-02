Atletico Madrid, col Celta ci pensa Renan Lodi. Ko il Maiorca di Muriqi

MADRID (Spagna) - L' Atletico Madrid ringrazia la doppietta di Renan Lodi e batte 2-0 il Celta Vigo al Wanda Metropolitano: la squadra di Simeone , nella gara valida per la 26ª giornata di Liga , ottiene la sua seconda vittoria consecutiva e si porta a quota 45 punti, confermandosi al quarto posto ad un punto dal Betis terzo e tenendo sotto il Barcellona di tre lunghezze (i blaugrana hanno però due partite in più da giocare). Protagonista assoluto del match è il laterale brasiliano, che prima regala ai Colchoneros il vantaggio al 36' sfruttando un cross dell'ex Inter Kondogbia , e nel secondo tempo, sempre su invito del francese, firma il raddoppio con un tocco di prima al volo : è la prima doppieta per l'ex Atletico Paranaense in Liga, poi sostituito al 64' dall'ex Udinese De Paul . Finisce la serie positiva di cinque partite della squadra galiziana, che non perdeva dall'8 gennaio: Aspas e compagni restano decimi con 32 punti.

Atletico Madrid-Celta Vigo 2-0, tabellino e statistiche

La Liga, la classifica

Colpo esterno del Valencia, 2-2 tra Getafe e Alaves

Nel pomeriggio il Valencia supera 1-0 in trasferta il Maiorca: il gol decisivo in favore degli uomini di José Bordalas, reduci da due sconfitte consecutive in campionato contro Alaves e Barcellona, porta la firma di Gabriel Paulista: un super gol, quello dell'ex Arsenal, che dai 30 metri lascia partire una sassata all'incrocio imparabile per Sergio Rico, dopo 4 mesi di assenza per infortunio. Il Maiorca prova comunque a fare la sua gara e reagisce subito sfiorando il pareggio in due occasioni, una delle quali con l'ex Lazio Muriqi che con un colpo di testa fuori di un niente mette i brividi a Mamardashvili. Sulla falsa riga del primo tempo, la seconda metà di gara vede il Maiorca dominare, ma al netto delle tante occasioni da gol create i padroni di casa non riescono a recuperare lo svantaggio, mentre tra le fila degli ospiti il giovane Ilaix Moriba entra al 57' e si fa espellere per doppia ammonizione nel giro di 4 minuti, tra l'88' e il 92'. Il Valencia sale dunque al 9° posto in campionato con 33 punti. Il Maiorca rimane invece 16esimo a quota 26, a +6 dal 18esimo posto del Cadice. Nell'altro match del pomeriggio Getafe e Alaves pareggiano 2-2, al termine di una sfida equilibrata e con il risultato in bilico fino agli ultimi minuti. I baschi passano in vantaggio nel recupero del primo tempo - al 46' - con il gol di Gonzalo Escalante, complice anche la superiorità numerica guadagnata con l'espulsione al 32' di Jorge Cuenca. I padroni di casa, però, riescono a rientrare in partita con la rete di Enes Unal al 55', che si ripete al 72' dopo il nuovo vantaggio della formazione ospite siglato da Edgar Mendez al 56'. Il Getafe rimane dunque 15esimo con 27 punti, a +6 proprio dall'Alaves, 18esimo a quota 21.

Maiorca-Valencia 0-1, tabellino e statistiche

Getafe-Alaves 2-2, tabellino e statistiche