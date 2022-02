Benzema lancia la fuga del Real Madrid

Anche stavolta niente turn-over per Carletto Ancelotti , che nonostante le pressioni dei media madrileni, va dritto per la sua e scommette sul miglior undici a disposizione. Unica novità, l’affidabile Nacho che rileva l’infortunato Alaba . Non avrebbe giocato comunque, ma si toglie direttamente dalla partita il vice Courtois , Lunin , troppo scosso da quello che stanno vivendo i suoi connazionali in Ucraina . Andoni Iraola risponde con il suo 4-2-3-1 al servizio dell’unico vero referente offensivo, Sergi Guardiola . Parte dalla panchina l’eterno Radamel Falcao .

Ne viene fuori un derby intenso, con occasioni su entrambi i fronti, che si apre, nel primissimo minuto, con una grande parata del figlio d’arte Luca Zidane su Asensio . I locali rispondono con un tiro di Bebé che scuote l’esterno della rete. A metà frazione, si ripete il duello tra l’attivissimo Asensio e il portiere di casa, che vola per neutralizzare un insidiosissimo tiro a giro. Il Rayo risponde con un colpo di testa di Sergi Guardiola che sfiora l’incrocio con Courtois pietrificato. Al 39’, il Real sbloccherebbe il risultato, ma il goleador Casemiro viene pizzicato in fuorigioco.

Segna sempre lui

La ripresa di apre con un grande intervento di Courtois, che alza sopra la traversa un colpo di testa ravvicinato dell’ex colchonero Mario Saurez sugli sviluppi di una giocata d’angolo. A metà frazione, ci riprova di nuovo Sergi Guardiola, ma anche stavolta la capocciata non trova il bersaglio grosso. È l’ultima giocata per il centravanti del Rayo, richiamato in panchina per lasciare spazio all’attesissimo Radamel Falcao. La squadra di Vallecas, poco dopo, ha una doppia occasione ravvicinata con Trejo e Alvaro Garcia, ma entrambi vengono murati dall’immenso portierone belga. A trovare il gol, sul fronte opposto è, invece, Benzema che segna indisturbato il suo 19º gol nel torneo, su un generosissimo scarico del socio Vinicius. Altri 3 punti per i ragazzi di Ancelotti, chi ricacciano a 9 lunghezze di distanza il Siviglia.

CLASSIFICA LIGA