Il Real Madrid avvisa il Psg: poker alla Real Sociedad!

Tutt’altro che esaltante la partenza dei blancos, che prima dello scoccare del 10’ si ritrovano sotto. Colpa del macchinoso Carvajal , che atterra in area David Silva . Rigore netto che realizza il glaciale Oyarzabal . Una volta in svantaggio, però, i ragazzi di Ancelotti reagiscono con rabbia e, dopo qualche assedio infruttuoso, trovano il pari, al 40’, proprio con l’osservato speciale Camavinga , che spara una botta potentissima da fuori area che, complice un tocco di Illarramendi , diventa imprendibile per Remiro . trenta secondi dopo, Benzema firmerebbe pure il sorpasso, ma la rete viene annullata per fuorigioco. A rimettere le cose a posto, comunque, ci pensa Modric , che prima del termine della prima frazione s’inventa un sinistro da paura dal limite. Real Madrid avanti.

Poker blanco

La ripresa si apre con Djouahra e Rafinha per Jon Pacheco e David Silva nelle fila basche, e il Real Madrid che continua ad attaccare a spron battuto. Dopo il secondo gol di serata annullato a Benzema, il Real trova il tris, alla mezz’ora, grazie al cocciuto attaccante francese, che realizza dal dischetto un rigore guadagnato da Vinicius, che si fa stendere da Elustondo. E sono 20 i gol per il pichichi della Liga. C’è tempo, poi, anche per il poker del subentrato Asensio, che di reti ne ha siglate 8 nel torneo. 8 come i punti di vantaggio sul Siviglia. E, da qui in avanti, solo il Psg nella testa di Modric e compagni.

CLASSIFICA LIGA