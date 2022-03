Villarreal, Alberto Moreno: “Sono preoccupato per il ginocchio”

Sfortunata partita per il Villarreal ieri a Pamplona contro l' Osasuna . Non solo la sconfitta per 1-0, che ha interrotto la striscia positiva del Sottomarino giallo, ma anche l'infortunio dell'esterno Alberto Moreno , che sembra piuttosto grave, al ginocchio. Solo domani verranno effettuati test più approfonditi per sapere l'entità del danno, come fa sapere il Mundo Deportivo, ma lo stesso calciatore ha espresso preoccupazione per quello che potrebbe essere uno stop lungo e che potrebbe portare Moreno a saltare il ritorno di Champions League contro la Juve .

Alberto Moreno: nel 2020 un precedente che fa paura

Alberto Moreno a settembre del 2020 si ruppe il legamento il ginocchio. Ecco perché adesso è così in ansia. Ieri, è uscito sulle sue gambe, ma in lacrime all'inizio del secondo tempo, percependo probabilmente un infortunio grave al ginocchio destro. Gli stessi medici che lo hanno soccorso sono parsi preoccupati. Pure il tecnico Unai Emery ha fatto sapere di temere un guaio serio al ginocchio, ma che nel caso non bisognerà fare drammi. Moreno, in un tweet, ha fatto sapere come si sente il giorno dopo: “Preoccupato per quanto accaduto ieri. In questi giorni si faranno i test per conoscere l'esatta entità dell'infortunio. Ma qualunque esso sia, positività e buon umore. Grazie per il tuo supporto, Villarreal CF".