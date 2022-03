Villarreal: migliora Gerard Moreno, speranze per la Juve

Emery: “Gerard Moreno deve aver anche un buon tono muscolare”

Si sta procedendo con i piedi di piombo per Gerard Moreno, visto che era stato già vittima di una ricaduta. Così Emery: “Ora è in via di guarigione, ma prima di poter tornare a giocare deve essere in forma fisicamente e con un buon tono muscolare. Questi alti e bassi che ha avuto dall'inizio della stagione hanno impedito che si sia sentito a posto fisicamente quando ha giocato. Stiamo provando a recuperarlo, quando accadrà potrà lavorare bene fisicamente e potrà fare buone prestazioni perché ci serve per il finale di stagione. Questo fine settimana non sarà disponibile, ma il suo percorso di recupero continua e contiamo di averlo presto al meglio”. Per la Juve? “Manca ancora tanto tempo”.

Gerard Moreno: 8 gol in campionato quest'anno

Gerard Moreno ha giocato appena la metà delle partite disputare finora nella Liga, 13, dimostrando però di essere un bomber, con 8 gol all'attivo. Anche in Coppa di Spagna, ha messo una volta la sua firma in 2 incontri giocati. Un gol pure in Champions in tre partite. Infine, un gol in Supercoppa europea. L'anno passato, chiuse con 33 presenze all'attivo in Liga e ben 23 gol. In Europa League, che il Villarreal si è aggiudicato, mise il suo marchio 7 volte. All'andata contro la Juve, senza di lui, Emery è stato obbligato a giocare con Lo Celso falso nove. Se ci sarà all'Allianz Stadium, sarà un pericolo in più per la difesa di Massimiliano Allegri.