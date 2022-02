"L'Uefa boccia il Var di Villarreal-Juve: possibile sospensione in vista"

L’andata dell’ottavo di finale di Champions League tra Villarreal e Juventus si è concluso con un 1-1 che lascia inalterate per entrambe le chances di qualificazione ai quarti. Il risultato finale del match giocato allo “Stadio della Ceramica” ha tuttavia originato rimpianti per entrambe le squadre: i bianconeri per non aver saputo gestire al meglio il vantaggio-lampo firmato da Dusan Vlahovic dopo 33 secondi dall’inizio della partita, gli spagnoli per non essere riusciti a sfruttare il calore dei propri tifosi.

Juve, contro il Villarreal servirà la spinta dello Stadium

Dopo l’abolizione della regola del valore doppio delle reti segnate in trasferta in caso di parità di gol segnati tra andata e ritorno, infatti, l’unico vantaggio che potrà avere la Juventus nel match di ritorno sarà rappresentato proprio dal fattore campo. C’è però attesa anche per capire quale sarà l’arbitro designato dall’Uefa per un match così delicato, anche alla luce delle non indimenticabili performances della squadra arbitrale durante la gara d’andata.

Villarreal-Juve, Rabiot e Estupinian graziati dall'espulsione

Sia Villarreal che Juventus, infatti, hanno motivi per lamentarsi per la direzione del tedesco Daniel Siebert e per il comportamento dei connazionali Bastian Dankert e Harm Osmers che erano impegnati in sala Var. Gli arbitri fuori e dentro il campo hanno infatti tollerato un paio di entrate oltre il limite del regolamento, quella di Adrien Rabiot su Samuel Chukwueze e quella di Pervis Estupinian su Wes McKennie. Siebert ha estratto il cartellino giallo per il francese e neppure quello per l'ecuadoriano, decisioni troppo leggere per la gravità dei due interventi, ma ancora più inspiegabile è stato il fatto che Dankert non abbia richiamato l’arbitro centrale al Var per visionare le immagini: gli estremi per un 'On Field Review' almeno per il fallo di Rabiot c’erano tutti e con ogni probabilità dopo aver rivisto il fallo Dankert avrebbe modificato le proprie decisioni.