Juve: Dybala si è allenato parzialmente con i compagni

Juve: Bernardeschi e Rugani di nuovo in gruppo

Questa mattina si sono rivisti allenarsi con il gruppo Federico Bernardeschi e Daniele Rugani, che quindi sono recuperati per la partita contro lo Spezia. Paulo Dybala ha invece fatto solo parzialmente lavoro con i compagni (come ieri), ma spera di poter andare almeno in panchina domenica. La squadra ha svolto prima allenamento atletico, poi ci sono state le esercitazioni tecniche di sviluppo della manovra sotto pressione e il torello. Domani, alle 14, al termine di un altro allenamento mattutino, ci sarà la consueta conferenza stampa prepartita di Massimiliano Allegri.

Juve: fino alla sosta obiettivo vittoria

Fino al 20 marzo, quando ci sarà la sosta per le qualificazioni mondiali della Nazionale di Roberto Mancini, l'obiettivo in casa della Juve è vincerle tutte. Dopo lo Spezia, infatti, ci sarà la trasferta di Genova con la Sampdoria, quindi la Salernitana tra le mura amiche. Prima dei campani, il ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Villarreal: davanti ai suoi tifosi, la Signora deve obbligatoriamente vincere per superare il turno. In Spagna, finì 1-1 con il gol lampo di Vlahovic e il pareggio di Dani Parejo.