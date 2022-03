Joao Felix trascina l'Atletico Madrid in zona Champions: 3-1 al Betis

SIVIGLIA (Spagna) - L' Atletico Madrid batte 3-1 il Betis Siviglia fuori casa e centra l'aggancio alla zona Champions League : Simeone ringrazia la doppietta di Joao Felix e il gol di Lemar , supera la squadra di Pellegrini in classifica e si porta al terzo posto a pari merito col Barcellona. I Colchoneros, con l'ex Udinese De Paul dal 1' e con Suarez in panchina, trovano il vantaggio già al 2', quando Correa imbecca Joao Felix in area e permette al talento portoghese di superare Claudio Bravo a tu per tu con un piatto preciso. All'ultimo affondo del primo tempo però il Betis trova il gol del pari: è Tello a freddare Oblak con un tiro di prima intenzione appena fuori area. Nel secondo tempo gli andalusi soffrono, e l'Atletico ha prima una grande doppia occasione al 54', con Felipe che colpisce il palo di testa su angolo di De Paul e sulla ribattuta Gimenez tira centralmente sul portiere. Cinque minuti dopo però i Colchoneros trovano il raddoppio: è ancora Joao Felix a far esultare Simeone, trasformando il rete un perfetto invito in area di Llorente dalla destra. Al 79' Griezmann scappa sulla fascia destra e offre a Lemar un pallone solo da spingere in rete: è il gol del definitivo 3-1.

Celta, colpo al 96' firmato Aspas. Tre punti per il Cadice

Gol ed emozioni al Balaìdos nel successo per 4-3 del Celta Vigo sul Maiorca: i padroni di casa che si fanno raggiungere tre volte ma trovano il guizzo decisivo al 96' con Aspas che trasforma il rigore che regala il successo ai galiziani: nel primo tempo Gonzalez risponde al vantaggio dei galiziani firmato Galhardo, che però 5 minuti dopo ritornano avanti grazie al gol di Suarez. Nei secondi 45' succede di tutto, con l'autogol di Aidoo che riporta il risultato in parità ma Iago Aspas regala il 3-2 ai suoi al 61'. All'87' Hugo Mallo commette fallo di mano in area: doppio giallo per il difensore e rigore per il Maiorca: è Sevilla dal dischetto a firmare il 3-3. Quando tutto però sembra far presagire il pari finale, ecco che l'ex Ternana Valjent tocca a sua volta la palla con la mano in area e regala il rigore al Celta: decisivo ancora Aspas che firma il definitivo 4-3 e trascina i suoi al decimo posto in classifica. Successo importante in chiave salvezza per il Cadice, che supera 2-0 il Rayo Vallecano e si porta ad un solo punto dal Granada quart'ultimo: la squadra di Sérgio ringrazia i gol di Alcaraz e Idrissi nel secondo tempo e sale a quota 24 punti in classifica. Sesta sconfitta di fila invece per i madrileni, che restano comunque ben saldi a centro classifica con 31 punti.

