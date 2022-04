Tre rigori a favore e il Real Madrid vola a +12 sul Siviglia!

VIGO (SPAGNA) - Ritorno al successo per il Real Madrid, che lasciate alle spalle le due settimane di sosta trascorse a rimuginare sul dolorosissimo 4-0 incassato nell’ultimo Clasico del Santiago Bernabeu, batte per 2-1 il Celta nonostante l’assenza giustificata di un Ancelotti, alle prese con il Covid. Grande protagonista del pomeriggio di Balaidos, il direttore di gara Gonzalo Fuertes, che assegna la bellezza di tre rigori ai blancos, due dei quali realizzati da Benzema -che fallisce la seconda esecuzione - e annulla un gol ai padroni di casa. Di Nolito il momentaneo pareggio. Vittoria che permette a Modric e compagni di rispedire a 12 punti di distanza il Siviglia, atteso domani sera dal big match del Camp Nou con il Barcellona.

Celta-Real Madrid 1-2 Positivo Carletto Ancelotti, ancora positivo al tampone, non può sedersi in panchina, ma il figlio Davide, che lo sostituisce alla guida delle operazioni - anche se, per questioni di tesserini, ufficialmente lo rileva Abian Perdomo - può contare sui redivivi Benzema e Mendy, che riappaiono dopo aver saltato l’ultima sfida con il Barça. Per il resto è Real grandi occasioni, con l’unica variante di Lucas Vazquez per Carvajal sulla corsia destra. Eduardo Coudet, da parte sua, scommette forte sulla coppia offensiva formata da Iago Aspas e Thiago Galhardo.

L’implacabile Benzema Fin dal fischio d’inizio, le due squadre se la giocano a viso aperto, con Iago Aspas, su un fronte, e Benzema, su quello opposto, che ci provano per primi. Gli equilibri si rompono poco prima del 20’, quando Nolito interviene fallosamente in area su Militao. Per il signor Gonzalez Fuertes è rigore e, dagli undici metri, Benzema spiazza Matias Dituro. Il Celta reagisce e sfiora il pari, qualche minuto dopo, con un calcio di punizione all’incrocio di Iago Aspas, neutralizzato miracolosamente da Courtois. Il pari dei locali arriverebbe al 39’, grazie a uno stacco aereo di Thiago Galhardo, ma interviene il Var ad annullare tutto a causa della presenza attiva e determinante di Iago Aspas, che in fuorigioco, pur non toccando il pallone, impedisce l’intervento difensivo alla disperata di Alaba.