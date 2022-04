Liga, Berenguer affonda l'Elche di Pastore e lancia l'Athletic Bilbao

BILBAO (Spagna) - Con le reti dell'ex Torino Berenguer al 32' e di Villalibre a 4' dal triplice fischio finale l'Athletic Bilbao liquida 2-1 l'Elche di Pastore (assente per squalifica) e Boyé (compagno di squadra del 26enne di Pamplona in maglia granata nella stagione 2017-18 e sostituito al 17' per infortunio) e si porta provvisoriamente all'ottavo posto della classifica dopo 30 partite di Liga con 44 punti, a -4 dalla Real Sociedad sesta che ha però una gara in meno. Al San Mamés è un monologo dei padroni di casa, che sfiorano il vantaggio con Inaki Williams al 24'. Berenguer va in gol al 26', ma l'arbitro annulla per fuorigioco, quindi si ripete 6' più tardi, convalidato dopo una lunga revisione del Var. I ritmi calano nel corso della ripresa e, dopo la girandola di cambi che coinvolge anche l'esterno ammirato per tre stagioni in Serie A, i baschi raddoppiano all'86' con Villalibre, in campo da appena 11'. Josan al 92' rende meno amaro il passivo per i biancoverdi che, a quota 32, mantengono sei lunghezze di margine sulla zona retrocessione.