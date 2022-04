Liga, Papu Gomez torna in campo e trascina il Siviglia: Granada ko

Siviglia-Granada, tabellino e statistiche

Rafa Mir, gol decisivo nel recupero

Primi venti minuti di studio, con il Siviglia che prova a fare la partita ed il Granada che si difende con ordine. Gli ospiti, che al sedicesimo perdono Raul Torrente (sostituito da Sanchez) per infortunio, passano in vantaggio al 23' con l'ex centrocampista dell'Udinese Machis, che con uno stupendo tiro dal limite dell'area di rigore, batte Bono. Ma la gioia per gli ospiti dura meno di dieci minuti: sugli sviluppi di un corner, Diego Carlos si avventa di testa su un cross di Jesus Navas, ed insacca il gol del pareggio. Al quarantesimo Ocampos va vicinissimo al 2-1, sfiorando il palo con un imperioso stacco aereo. Nella ripresa il Siviglia continua a spingere: nei primi quindici minuti serra d'assedio la difesa avversaria, non riuscendo però a trovare il guizzo decisivo. Il Granada si difende e sfiora il raddoppio, ancora con Machis. Al 20' l'episodio decisivo: Corona serve Ocampos, che supera con un tocco sotto l'uscita del portiere Maximiano e insacca a porta vuota; l'arbitro, dopo due minuti di review al Var (per verificare la posizione di Corona), convalida. Ocampos non fa in tempo ad esultare che viene richiamato in panchina. Al suo posto, dopo due mesi di assenza, torna in campo il Papu Gomez, che va subito vicino al gol del 3-1, con un tiro insidioso che termina sull'esterno della rete. Alla mezz'ora annullato al Siviglia un a Rafa Mir, per un fallo commesso dall'attaccante su German. Nel finale il Granada si getta con forza in attacco: prima Uzuni scheggia il palo, poi Arezo impegna Bono con un tiro dal limite, infine, a tre minuti dal novantesimo, Victor Diaz, trova il gol del pareggio con un perfetto stacco di testa. Partita chiusa? Neanche per idea. Al 93' Rafa Mir sfrutta un assist al bacio di Rakitic e da sotto misura insacca il pallone del 3-2, poi al decimo di recupero, c'è gloria anche per il Papu Gomez, che segna la rete del definitivo 4-2.

