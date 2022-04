Il Real Madrid ribalta il Sivigia e ipoteca la Liga

SIVIGLIA (SPAGNA) - Nuova impresa per il Real Madrid, che sbanca il Sanchez Pizjuan e ricaccia a -15 punti l’abbattutissimo Siviglia, l’Atletico e il Barça, che domani è atteso dal posticipo con il Cadice. A cinque giorni dalla qualificazione alle semifinali di Champions League a scapito del Chelsea, i blancos ribaltano il 2-0 a favore degli andalusi del primo tempo, con le tre reti di Rodrygo, Nacho e Benzema in una strepitosa ripresa, caratterizzata dagli azzeccatissimi cambi di Ancelotti, che rivitalizza una squadra che pareva allo sbando. 35ª Liga ad un passo per Modric e compagni.

TUTTO SULLA LIGA Primo tempo da incubo Sarà per la stanchezza psicofisica seguita all’estenuante qualificazione alle semifinali di Champions ai danni dei blues, sarà per le pesantissime assenze di Casemiro, Mendy e della prima alternativa Marcelo, ma è subito grande sofferenza per il Real al Sanchez Pizjuan. Dopo un primo avviso di Martial, che manca di poco il bersaglio grosso, i padroni di casa - particamente al completo, con l’unica grande eccezione dell’indisponibile Fernando - sbloccano il risultato appena varcato il 20’, grazie a una punizione di Rakitic favorita dalla barriera merengue che si apre in due, per la rabbia di Courtois. 6º gol contro i blancos per il croato. La retroguardia del Real va in confusione, con Lucas Vazquez che agisce da terzino destro e Carvajal spostato sul fronte opposto e, al 25’, un’incursione del Tecatito Corona si chiude con il raddoppio dell’ex Roma, Erik Lamela. Il Real prova reagire, con un paio di occasioni di Benzema, che si dimostra insolitamente impreciso.