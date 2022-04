Borja Mayoral fa doppietta e trascina il Getafe. Stop Atletico Madrid

MADRID (SPAGNA) - Nella 33ª di Liga vince il Getafe e sono tre punti importantissimi in ottica salvezza. Il 2-0 in casa del Celta Vigo è firmato da Borja Mayoral che realizza una doppietta con due gol per tempo: il primo al 21' dopo un taglio in profondità e con un tiro in diagonale, il secondo invece al 51' capitalizzando al massimo un contropiede e sparando col mancino sotto la traversa dopo un bel dribbling. Per l'ex Roma è il 5° centro in 12 partite di campionato. Il Getafe così sale a 35 punti, a +5 dalla zona retrocessione.