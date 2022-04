Barcellona corsaro: 1-0 con la Real Sociedad e zona Champions consolidata

SAN SEBASTIAN (SPAGNA) - Fondamentale vittoria per il Barcellona, che metabolizzata la delusione per lo scivolone interno con il Cadice nel posticipo di lunedì scorso, sbanca Anoeta e rispedisce a una tranquillizzante distanza di 8 punti i baschi. Posizione Champions consolidata e Siviglia riacciuffato al secondo posto grazie a una rete solitaria di Aubameyang nei primi scampoli della prima frazione. Questo fine settimana, con la Liga ferma per la finalissima di Coppa del Re tra Betis e Valencia, il Barça approfitta per recuperare la gara pendente con il Rayo Vallecano, ma la capolista Real Madrid, avanti di 15 punti, rimane praticamente irraggiungibile.

TUTTO SULLA LIGA Decide Aubameyang Oltre al lungo degente Ansu Fati, manca anche Pedri, ma il ritorno dal primo minuto dei vari Piqué, Dani Alves, Araujo e Aubameyang restituisce consistenza al Barça, che appare decisamente più brillante a San Sebastian, rispetto alla grigia versione vista lunedì scorso, al Camp Nou, in occasione della sfida col Cadice. E dopo una decina di minuti i catalani trovano il vantaggio con Aubameyang, al termine di una caotica giocata iniziata con un palo di Dembelé, e poi proseguita con una palla sradicata da Gavi e poi ceduta all’assistman Ferran Torres. 9º gol in Liga per l’ex attaccante dell’Arsenal, arrivato nel corso della finestra invernale di mercato. Privi dell’infortunato David Silva, i baschi nel primo tempo riescono a confezionare un’unica, però, ghiottissima occasione con Isak, al termine di una pregevole combinazione con il compagno di reparto Sorloth. Frenkie de Jong, Ferran Torres e, ancora, Aubameyang falliscono il possibile raddoppio per i blaugrana.