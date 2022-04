Real campione di Spagna, Ancelotti completa la collezione!

MADRID (SPAGNA) - Carletto Ancelotti completa la sua straordinaria collezione di scudetti. La doppietta di Rodrygo seguita dalle reti di Asensio e Benzema, nella sfida interna contro l’Espanyol, certificano, con quattro giornate d’anticipo, la matematica conquista della 35ª Liga per il Real Madrid. E, così, il tecnico di Reggiolo diventa il primo allenatore a imporsi in tutti e 5 i principali campionati del Vecchio Continente. Dopo i trionfi con il Milan in Serie A, il Chelsea in Premier League, il Paris Saint Germain in Ligue 1 e il Bayern Monaco in Bundesliga, ora è tempo di festeggiare anche la Liga spagnola con i blancos per il discepolo prediletto di Arrigo Sacchi, che mette in bacheca il 22º titolo personale da quando siede su una panchina. Il penultimo, la Supercoppa di Spagna, era arrivato lo scorso 16 gennaio, a Riad, con il successo nella finale contro l’Athletic Bilbao. E, ora, potrebbe arrivare anche il tris stagionale, in caso di successo in Champions, nella finale di Parigi del prossimo 28 maggio. Ma per presentarsi all’appuntamento più ambito, prima toccherà ribaltare il Manchester City. Mercoledì prossimo, al Santiago Bernabeu, si riparte dal 4-3 per i citizen maturato, la scorsa settimana, all’Etihad.

Rivoluzione blanca Con un pensiero già alla supersfida contro gli uomini di Pep Guardiola, Ancelotti decide di affidarsi, nell’occasione, ad un undici imbottito di giocatori meno abituali. Si rivede, così, tra i titolari il desaparecido Jesus Vallejo, che in campionato aveva giocato appena 7 minuti, a fare coppia, nel cuore della difesa, con un Casemiro che arretra di qualche metro la posizione rispetto al solito. A centrocampo, accanto a Modric tocca a Camavinga e a Dani Ceballos. In avanti, con Benzema e Vinicius che rifiatano, spazio all’inusuale tridente formato da Asensio, Mariano e Rodrygo. Vicente Moreno risponde con un 4-4-2, in cui spiccano i due ex, Diego Lopez, tra i pali, e Raul De Tomas, in avanti, supportato da Puado.