Liga, Siviglia: il pari vale oro. Muriqi tiene in vita il Maiorca

Pareggiano tutte le prime della classe nella penutlima giornata della Liga, ma ll punto più pesante è quello che il Siviglia strappa sul campo dell'Atletico Madrid: un pari che regala agli andalusi il quarto posto davanti ai cugini del Betis e che soprattutto vale la qualificazione in Champions. In coda spacciate Alaves e Levante, cui non serve a nulla la vittoria nello sconto diretto. Mentre spera ancora il Maiorca del "laziale" Muriqui, che trova in extremis la vittoria sul Rayo e che oggi sarebbe salvo, nonostante il pareggio del Cadice contro il Real già Campione di Spagna. La Real Sociedad passa sul campo del Villarreal e conserva il sesto posto.