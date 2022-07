Valencia, Gattuso sprona subito i suoi: "Non siamo qui a far festa"

SAN GALLO (Svizzera) - A San Gallo, in Svizzera, è iniziato il lavoro del Valencia di Gennaro Gattuso per la stagione 2022-23 ed è iniziato in pieno stile Gattuso. Il tecnico ha accolto così: i suoi giocatori nel primo allenamento: "Questa non è una festa, siamo venuti qui per lavorare". La squadra ha svolto una doppia seduta e i due turni sono stati molto diversi, ma entrambi sono stati segnati dall'intensità che l'ex allenatore del Napoli ha imposto: un Gattuso molto vicino ai suoi giocatori in ogni esercizio 'urlando' quando correggeva e incoraggiava i suoi ragazzi.