Barcellona, altra vittoria: tournée chiusa, show di Dembélé

NEW YORK (USA) - Un'altra volta Dembélé, come contro la Juve. Il fenomeno del Barcellona è in palla e si vede, viaggia a una velocità superiore e in questo pre-campionato sta impressionando. Forse definitivamente ha deciso di caricarsi sulle spalle la squadra dopo stagioni non al suo livello. Anche nell'ultima partita, che chiude la tournée blaugrana, l'ex Dortmund è andato a segno (doppietta invece contro la Juve), stavolta ai danni del New York Red Bulls. Il 2-0 finale l'ha siglato Depay. In campo anche Lewandowski, senza gol. Il Barça torna dagli Stati Uniti con tre vittorie e un pareggio, 11 gol a favore e 2 subiti. E con un Dembélé in formato super (4 reti) in vista dell'esordio in Liga il 13 agosto contro il Rayo Vallecano.