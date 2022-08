"Real Madrid, nessun contatto con il Manchester United per Casemiro"

MADRID (Spagna) - Il Manchester United sarebbe in pressing su Casemiro ma i Red Devils non avrebbero avanzato, almeno al momento, alcuna offerta ufficiale al club campione d'Europa. Secondo Marca, non è un segreto che i Red Devils abbiano come obiettivo di mercato il forte centrocampista carioca dei Blancos ma lo stesso sito specializzato iberico sottolinea il fatto che il club mancuniano, che sogna Casemiro per dare qualità e quantità a un centrocampo in apnea dopo le prime due giornate horror in Premier League, non abbia avviato alcun contatto con il club merengue. Lo stesso Florentino Perez è consapevole che il numero 14 del Real Madrid abbia ricevuto un'offerta difficilmente rifiutabile e, nonostante il momento di profonda crisi che sta attraversando la truppa di Erik Ten Hag, il giocatore brasiliano sarebbe attratto dal club di Old Trafford.