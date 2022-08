Il Real Madrid vince anche senza Casemiro: 4-1 al Celta

VIGO (SPAGNA) - Secondo successo di fila in questo avvio di Liga per il Real Madrid, che a una settimana dalla vittoria corsara di Almeria, cala il poker, a Balaidos, sotto il naso di un fin troppo sbarazzino Celta. Vittoria che coincide con la prima gara dei blancos dopo la partenza di Casemiro, che nelle ultime ore si è trasferito al Manchester United. Assenza che si è fatta sentire, a livello di equilibri, anche per la contemporanea indisposizione di Kroos, ma che comunque non ha impedito ai campioni di Spagna, sotto la sapiente regia di Modric, di fare bottino pieno con un rigore di Benzema e le reti dello stesso Modric, Vinicius e Valverde.

Centrocampo da reinventare Centrocampo tutto da ricostruire per Ancelotti, alla prima senza Casemiro. L'unico superstite del Triangolo delle Bermude, come l'ha ribattezzato lo stesso tecnico di Reggiolo, è infatti Modric, visto che manca pure Kroos, messo ko dall'influenza. A dar man forte, sulla mediana, al croato, appaiono pertanto gli aitanti Tchouameni e Camavinga. Confermato Fede Valverde, che supporta in avanti Benzema e Vinicius. Eduardo Coudet risponde con un Celta bello gagliardo, con i due terzini Hugo Mallo e Galan costantemente proiettati in avanti, a cercare di rifornire Iago Asapas e Gonçalo Paciencia.

E poi spunta Modric La gara si scalda, appena varacto il decimo del primo tempo, quando il Var interviene per un tocco di mano di Tapia in area, dopo una botta ravvicinata di Alaba. E mentre tutti i presenti tornano con la mente ai tre rigori fischiati a Balaidos, a favore del Real, nella partita della scorsa stagione, Benzema si presenta sul dischetto e spiazza Marchesin. Un’altra decina di minuti e la scena si ripete nell’area opposto, con Militao che ci mette un braccio malandrino per murare una cappocciata di Paciencia. S’incarica dell’esecuzione Iago Aspas, che ripristina la parità. I galiziani crescono esponenzialmente, e sfiorano il sorpasso con Cervi e Paciencia, mentre i blancos paiono perdere gli equilibri. Poi, però, ci pensa Modric a restituire la tranquillità ai compagni, inventandosi un gran tiro dal limite che vale il nuovo vantaggio per i campioni d’Europa.