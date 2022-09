Liga, il Cadice espugna Valladolid: decide Negredo

VALLADOLID (SPAGNA) - Grazie ad un gol di Negredo in pieno recupero, il Cadice espugna il campo del Valladolid e guadagna i primi tre punti in classifica. Nel primo tempo la gara stenta a decollare. Le difese riescono a contenere gli attacchi (piuttosto sterili) degli avversari. Unica azione degna di nota, un tentativo (al decimo) di Oscar Plano per il Valladolid, con bella risposta del portiere avversario. I padroni di casa spingono con maggior convinzione, ma senza creare troppi grattacapi. Ad inizio ripresa, prima chance per il Cadice, con Joaquin Fernandez, che di testa spara sopra la traversa. Al decimo si rifà sotto il Valladolid, con un colpo di testa ravvicinato di Monchu, parato da Ledesma. Passano cinque minuti ed i padroni di casa vanno vicinissimi al gol con Oscar Plano, che dal limite dell'area calcia una botta che colpisce la traversa. Al 69' altra chance per il Valladolid con Weissman, che sfiora il vantaggio con un imperioso stacco aereo ravvicinato. I padroni di casa sembrano sul punto di sfondare, ma in pieno recupero subiscono il gol degli ospiti, firmato da Negredo. Primi tre punti per il Cadice in classifica. Il Valladolid resta fermo a quattro