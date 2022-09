Liga, colpo del Getafe di Borja Mayoral: 2-0 contro l'Osasuna

PAMPLONA (Spagna) - La domenica della 6ª giornata della Liga si apre con la sconfitta a sorpresa dell'Osasuna in casa contro il Getafe dell'ex Roma Borja Mayoral. Dopo due successivi consecutivi i "Rojillos" perdono per 2-0 con i gol di Inglesias (30') e Alavarez Sosa (76'). Partita finita in 10 contro 10 per le espulsioni di Avila (rosso diretto a 43') e poi Milla per gli ospiti al 91' (doppia ammonizione). Non approfitta del ko dell'Osasuna il Villarreal che viene frenato in casa dal Siviglia sull'1-1: alla rete degli ospiti firmata da Torres (8') ha risposto Baena al 51'. Decisivo il Var che ha tolto ai padroni di casa un rigore assegnato dall'arbitro all'82'