"Barcellona, svelate tutte le richieste di Messi per il rinnovo nel 2020"

L'incredibile statistica di Haaland: meglio di Messi e Ronaldo!

Rinnovo con il Barcellona, svelate le richieste di Messi

La mail con tutte le condizioni della Pulce è datata 11 giugno 2020, inviata dall'avvocato Jorge Pecourt a Bartomeu. Nel documento si leggono tutte le richieste di Messi tra cui, la principale, un contratto fino al 2023 con possibilità di prolungamento unilaterale da parte del giocatore. Per quanto riguarda lo stipendio Messi richiedeva una riduzione solo del 20% per l'anno 2020, recuperando poi un 10% l'anno seguente e un altro 10% l'anno dopo ancora. L'argentino chiedeva poi il pagamento dei bonus fedeltà in sospeso con interessi e di un incremento allo stipendio in caso di aumenti fiscali. Si chiedeva poi un ulteriore contratto da 10 milioni di euro pagabile nel 2023 e l'eliminazione della clausola rescissoria (stabilita ad un importo simbolico di 10.000 euro). Poi si chiedeva alla società un box per la sua famiglia e per quella di Luis Suárez e un volo privato per festeggiare il Natale con la sua famiglia in Argentina. Infine Messi aveva posto come condizioni il pagamento delle commissioni a Rodrigo Messi (fratello maggiore) e un prolungamento di contratto anche per Pepe Costa, incaricato del club blaugrana per aiutare i calciatori nelle attività extracalcistiche con cui l'argentino aveva uno stretto rapporto.