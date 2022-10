Il Real Madrid frena e il Barcellona lo raggiunge in vetta

MADRID (SPAGNA) - Primo mezzo passo falso per il Real Madrid, che dopo 10 successi di fila tra Liga, Champions e Supercoppa europea, si fa fermare sull’1-1 dall’irriducibile Osasuna. Risultato che permette al Barça di riacciuffare in vetta gli eterni rivali, a due settimane esatte dal Clasico. Dopo il controverso vantaggio di Vinicius, contestato dai navarri per un possibile fuorigioco di Rudiger, che pare tentare di partecipare alla giocata, arriva il pari ospite con Kike Garcia. Nel finale, Benzema si guadagna e fallisce un rigore, in una giocata che costa l’espulsione a David Garcia.

TUTTO SULLA LIGA Riecco Benzema Buone notizie per Ancelotti, che alla ripresa dopo la pausa ritrova Benzema, che non giocava dal problema muscolare sofferto, lo scorso 6 settembre, al Celtic Park di Glasgow. Il centravanti lionese è supportato, in attacco, da Rodrygo e Vinicius. Manca, invece, Courtois, alle prese con la sciatalgia, ma lo staff medico del Real garantisce che recupererà in tempo per il Clasico del prossimo 16 ottobre. Spazio, così, per il vice Lunin. Rifiata Modric, sostituito sulla mediana da Ceballos. Jagoba Arrasate risponde con uno speculare 4-3-3, in cui si fa notare il vivace Abde.

Vantaggio contestato L’esterno offensivo dei navarri, ceduto in prestito dal Barça, è il più propositivo nei primi scampoli della gara, con un paio di giocate che mandano in subbuglio la retroguardia blanca. Il Real, dopo una prima mezz’ora sotto tono, si sveglia all’improvviso in coincidenza con una pregevole giocata confezionata da Vinicius e Benzema, che manca di poco il bersaglio grosso con una spettacolare volée. E, al 42’, arriva il vantaggio dei campioni d’Europa, grazie a un tiro cross di Vinicius, che complice un movimento verso la palla di Rudiger, finisce per ingannare Sergio Herrera. L’ex Roma e Chelsea è in evidente fuorigioco, dettaglio che scatena le proteste dei navarri, ma il signor Cuadra Fernandez ritiene ininfluente la presenza del tedesco e convalida il gol.