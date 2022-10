Gattuso show con Kluivert e Cavani: il Valencia batte l'Osasuna

PAMPLONA (Spagna) - Dopo il rocambolesco pari di settimana scorsa, Gattuso ritrova il successo in Liga con il suo Valencia al termine di un'altra sifda piena di colpi di scena. Arriva il successo esterno per il tecnico italiano in una gara nella quale rimedia un cartellino giallo per proteste nei confronti del direttore di gara appena dopo aver ricevuto un regalo da due ex Serie A: Cavani e Kluivert, entrambi alla prima da titolari. L'ex Napoli confeziona l'assist per il vantaggio firmato proprio dall'ex Roma al minuto 28, al 54' è Diakhaby a trovare il raddoppio, poi accade di tutto. I padroni di casa falliscono l'opportunità di accorciare con Avila che sbaglia un calcio di rigore, dall'altra parte stessa sorte per il Matador che stampa sulla traversa l'occasione di realizzare il tris dei pipistrelli. Termina 1-2 e con la doppia superiorità numerica per Gattuso che sale a quota 13 punti al quinto posto in classifica, agganciando proprio l'Osasuna, dopo 8 giornate. Nel recupero il tecnico ex Milan e Napoli va su tutte le furie per il secondo giallo rimediato da Diakhaby, direttamente dalla panchina dopo essere stato sostituito, e per la rete degli avversari siglata da Brasanac che regala un finale combattuto.