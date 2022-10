Il Betis fatica prima della Roma: in dieci dal 35' e nessun gol

Nell'ottava giornata di Liga il Betis non va oltre lo 0-0 contro il Valladolid. La squadra di Pellegrini, avversaria della Roma in Europa League giovedì prossimo per il rematch dell'andata giocato all'Olimpico e vinto dagli spagnoli, resta in dieci dal 35' per il rosso all'ex Fiorentina German Pezzella e gioca per più di un tempo in dieci contro undici, spendendo molte energie. Un dettaglio che in coppa potrà fare la differenza. Finisce in parità anche tra Cadice ed Espanyol, 2-2 il risultato finale. Padroni di casa avanti con Chust, poi il ribaltone degli ospiti con una splendida doppietta di Joselu. Ma al 78' è Perez a mettere in rete il gol del pari. Vince invece la Real Sociedad contro il Villarreal: 1-0, decide Mendez.