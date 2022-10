Real Madrid-Barcellona, Ancelotti trema: titolare a rischio forfait

MADRID (Spagna) - A poche ore dal Clasico in programma al Santiago Bernabeu contro il Barcellona, il tecnico del Real Madrid Carlo Ancelotti rischia di perdere uno dei pilastri della propria squadra . Il portiere belga Thibaut Cortois ha saltato l’ultimo allenamento della squadra per un problema alla schiena. L’estremo difensore belga nelle ultime settimane ha accusato un’infiammazione al nervo sciatico che gli ha generato un problema alla schiena.

Un recupero in extremis

L’allenatore italiano ancora non ha diramato le convocazioni per la sfida contro i rivali catalani, ma tutto lascia supporre che nell’elenco non ci sarà il nome di Cortois. In sostituzione del portiere belga, tra i pali della formazione madridista ci dovrebbe essere Lunin. Ma Ancelotti può sorridere per il recupero dell’ex difensore della Roma Rudiger, che - dopo l’infortunio rimediato in Champions League contro lo Shakhtar - sarà regolarmente a disposizione del tecnico.