Benzema Pallone d'Oro fuori dal campo: il gesto da campione con la tifosa

MADRID (Spagna) - Un Pallone d’oro, con un’attenzione speciale. La partita contro l’Elche vinta dal Real Madrid è stata l’occasione per festeggiare il recente trionfo personale di Benzema, ma l'attaccante non ha perso la propria lucidità e ha dato un contributo significativo per dare soccorso a una spettatrice che aveva accusato un problema di salute sugli spalti.