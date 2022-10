Super Dembelé trascina il Barcellona: poker all’Athletic Bilbao

BARCELLONA (SPAGNA) - Pronta replica per il Barça , che all’indomani della vittoria della capolista Real Madrid sul Siviglia , risponde con un netto successo sull’ Athletic Bilbao del grande ex Ernesto Valverde e si riporta, così, a -3 dagli eterni rivali. A tre giorni dal big match di Coppa Campioni col Bayern Monaco , i catalani, nonostante gli ormai consueti cambi nell’undici di partenza, confermano la crescita esibita nel turno infrasettimanale col Villarreal e risolvono tutto fin dal primo tempo con le tempestive reti di Dembelé , Sergi Roberto e Lewandowski . Nella ripresa, il subentrato Ferran Torres fissa il definitivo 4-0. Preoccupazione per Gavi e Sergi Roberto , entrambi usciti anzitempo per infortunio.

Partenza lanciata

Avvio indiavolato per il Barça, che appena varcato il 10’ sblocca il risultato con Dembelé, che dopo un primo tentativo dalla distanza, neutralizzato da Unai Simon, si butta in mezzo all’area e insacca di testa un perfetto cross di Lewandowski. Prima del 20’, arriva il raddoppio di Sergi Roberto, che dopo uno scambio con l’attivissimo Dembelé, va a segno con un potente destro sporcato da un tocco di Iñigo Martinez, che mette fuori causa Simon. La sfortunata serata dei leoni baschi prosegue con Ander Herrera che si vede costretto da un problema muscolare a cedere il posto a Dani Garcia. Poco dopo, entra di nuovo in scena Lewandowski, che trovato in area dal solito Dembelé, s’inventa un controllo a seguire con mezza piroetta che mette fuori causa De Marcos, per poi insaccare con una fulminante botta di sinistro. A guastare la serata dei catalani, una ginocchiata all’inguine di Dani Garcia al fresco Golden Boy Gavi, che viene sostituito da Kessié.