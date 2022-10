Kessie: “Al Barcellona mi devo ambientare, è diverso dal Milan”

Problemi di ambientamento per Franck Kessie al Barcellona? Certo, non lo aiuta lo scarso minutaggio che gli ha concesso finora Xavi. O forse le due cose sono strettamente collegate: quando l'ivoriano si sarà catapultato anima e corpo nella nuova avventura, crescerà anche il suo impiego. L'ex Milan ha parlato dopo la netta vittoria dei blaugrana contro l'Athletic Bilbao, ammettendo: “La squadra c'era rimasta male, ma abbiamo tirato fuori il carattere e ora siamo tornati sulla giusta via. Xavi e il suo staff sono riusciti a farci tornare la fiducia, sanno preparare molto bene le partite”.

Kessie: “E' una sfida per me questa” Kessie non sembra comunque sfiduciato, a livello personale, nonostante a Barcellona non sia un titolare fisso come al Milan. E' convinto di poter fare strada, ma intanto deve integrarsi: “Questa è una nuova sfida per me, sono appena arrivato. Mi devo adattare al Paese, alla lingua e al tipo di gioco, è tutto diverso rispetto a dove ero prima”.