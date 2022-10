LIVE Gran Galà del calcio: segui la diretta

22.05

Milan, Maignan: "Spero di tornare con il Monza"

Il portiere francese del Milan è prossimo al rientro in campo. ”Spero di stare per bene per la partita con il Monza, - sottolinea il portiere milanista - ma dobbiamo vedere ancora con il dottore e mister se sono pronto al 100%. A Verona ho detto al mister e al dottore che volevo giocare, ma questo infortunio è pericoloso e ho ascoltato loro che ne sanno più di me”.

21:35

Milan, Tomori: "Squadra migliore con Maignan in campo"

“Maignan è un giocatore fortissimo - ammette Fikayo Tomori - quando lui è in campo la squadra migliora: siamo felici che torni. Sappiamo che siamo una squadra forte, dobbiamo dimostrarlo ogni partita per poi vedere dove saremo alla fine. Dobbiamo crescere e alzare il livello ogni gara, e fare il massimo per vincere. L’espulsione con il Chelsea? La rabbia è un po’ passata, non volevo prendere il cartellino rosso”.

21:20

Casini: “Il calcio italiano genera grande interesse”

"Interesse di colossi come Paramount e Apple TV per la serie A? L'Italia è un produttore di calcio e di talenti - sottolinea il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini - questo genera ancora molto interesse. Riforme? Ne abbiamo parlato con Gravina, l'obiettivo è quello di lavorare insieme per avere un piano articolato a fine anno. Offriremo i calciatori italiani per uno stage, questo è il primo passo. Dopo di ché ci sarà una pausa lunga, è bene che ci pensano le società".

21:00

Inter, Marotta elogia il lavoro di Inzaghi

L’amministratore delegato dell’Inter Giuseppe Marotta, presente al Gran Galà del calcio, è tornato a parlare della situazione contrattuale del difensore nerazzurro. "Siamo fiduciosi - ha ammesso - anche se molto del destino dipende da quello che lui ha intenzione di fare. Però nel mio ruolo devo essere per forza ottimista”. Gli ultimi risultati della squadra hanno riportato il sereno ad Appiano Gentile. ”E' come se avessimo iniziato il campionato con un handicap invisibile - ammette - di cui non capivamo il contenuto. Poi c'è stato un confronto nello spogliatoio come capita spessissimo. L'abilità da parte dell'allenatore, bravissimo, a ricompattare l'ambiente e quindi è venuta fuori una squadra che è la fotocopia di quella dell'anno scorso e siamo molto fiduciosi sul futuro. Non abbiamo mai pensato di cambiare allenatore. La situazione societaria supera la mia testa, la proprietà è molto vicina alla squadra e al club, ha sempre adempiuto ai propri obblighi finanziari e quindi siamo una società a posto nei pagamenti. La famiglia Zhang ha profuso nella propria gestione centinaia e centinaia di migliaia di euro”.

20:30

Milan, Massara fiducioso su rinnovo Leao

In casa Milan il rinnovo contrattuale del portoghese Leao è uno dei temi delle ultime settimane. "Pioli ha avuto ilmerito di farlo crescere, ha fatto un grande lavoro sui giovani. Il suo rinnovo? Vogliamo stabilizzare la squadra sui massimi livelli, cercheremo di trovare una soluzione per prolungare l'accordo con Leao: stasera a cena parleremo con suo padre"..



20:20

Mancini apre a Zaniolo

Roberto Mancini lascia aperte le porte di Coverciano per Nicolò Zaniolo: "La porta della Nazionale è aperta a tutti - sottolinea il ct azzurro - i giocatori devono essere funzionali alla squadra. Nicolò l'ho chiamato in Nazionale quando nessuno lo conosceva, a ridosso delle ultime convocazioni veniva da un infortunio, e quindi ho preferito lasciarlo allenare con la Roma piuttosto che chiamarlo e mandarlo in tribuna. Adesso è un po’ più difficile fare il ct - continua Mancini - ma non possiamo dire sempre le stesse cose, i giocatori non ce ne sono, gli italiani sono quelli. Il vantaggio è che qualche ragazzo giovane inizia a giocare partite importanti. Faccio l’esempio di Raspadori: quando l’ho chiamato all’Europeo aveva giocato quindici partite in serie A. Anche Tonali sta giocando in Champions League. Quando eravamo giovani noi, a vent’anni avevamo già giocato cento partite in Serie A.".

20:10

Le nominations

Queste le nomination per i premi; Portieri: Handanovic, Maignan, Vicario. Difensori: Bremer, Cuadrado, Di Lorenzo, Dumfries, Koulibaly, Skriniar, Theo Hernández e Tomori. Centrocampisti: Barella, Brozovic, Calhanoglu, Kessie, Milinkovic-Savic, Pellegrini, Perisic e Tonali. Attaccanti: Dybala, Immobile, Lautaro Martínez, Leao, Osihmen e Vlahovic. Le nomination per le migliori giocatrici del campionato femminile; Portieri: Ceasar, Durante e Peyraud-Magnin. Difensori: Bartoli, Boattin, Di Guglielmo, Filangeri, Lenzini, Linari, Sousa e Stonsevold. Centrocampisti: Alves Da Silva, Caruso, Cernoia, Giugliano, Greggi e Simonetti. Attaccanti: Bergamaschi, Bonfantini, Cantore, Clelland, Girelli e Havii.

20:00

Il miglior tecnico e gli altri premi

Le nomination per il miglior allenatore della Serie A vedono candidati il tecnico del Milan campione d’Italia Stefano Pioli, l’allenatore della Roma Josè Mourinho, vincitore della Conference League e Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter vincitore della Supercoppa Italiana e della Coppa Italia. Un riconoscimento verrà riservato anche agli arbitri con le nomination di Daniele Doveri di Roma, Maurizio Mariani di Roma e Daniele Orsato di Schio. Il premio per il miglior club dell’anno vede come nomination il Milan, l’Inter e la Roma. infine il titolo per la scelta del miglior giovane delcampionato di Serie B della passata stagione in cui concorrono il difensore Federico Gatti (ex Frosinone, oggi alla Juve), il portiere Marco Carnesecchi della Cremonese e l’attaccante Alessio Zerbin, lo scorso anno al Frosinone e oggi in forza al Napoli.