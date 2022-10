Lewandowski fa 13 e riporta in vetta il Barcellona: 1-0 a Valencia

VALENCIA (SPAGNA) - Balsamica vittoria per il Barça, che negli ultimissimi scampoli risolve la scorbutica trasferta del Mestalla con una provvidenziale zampata di Lewandowski. La rete del polacco permette ai blaugrana di battere gli agguerriti ragazzi di Gattuso e di riacciuffare, così, in vetta il Real Madrid, che domani è atteso dalla gara interna con il pericolante Girona. Appena un quarto d’ora in campo per l’atteso Cavani, costretto a uscire subito a causa di una caviglia malandata. Nel corso della gara, infortuni anche per il compagno Thierry Correia e per Eric Garcia e Koundé tra i catalani.

TUTTO SULLA LIGA Gara accidentata Lasciate alle spalle le delusioni di Champions, Xavi decide di ripartire forte in Liga puntando, forse, sul tridente più offensivo a disposizione, formato da Dembelé, Lewandowski e Ansu Fati, che si rivela il più vivace nei primi scampoli dell’incontro. La prima vera occasione capita proprio tra i suoi piedi, quando imbeccato da un paesaggio filtrante di Pedri, si fa murare dal reattivo Mamardashvili. Pochi minuti dopo, la gara perde uno dei protagonisti più attesi. Il riacutizzarsi del problema alla caviglia, infatti, mette ko Edinson Cavani, che lascia desolatamente il posto a Marcos André. A metà frazione, Ansu Fati, servito in qualche modo da Lewandowski, troverebbe il vantaggio, ma viene pizzicato in fuorigioco e la giocata viene invalidata. L’accidentata gara, si interrompe nuovamente, al 42’, quando esce di scena anche Eric Garcia per un malanno muscolare. Pessima notizia per Luis Enrique, quando ormai mancano poche settimane a Qatar 2022. Prima dello scadere della prima frazione Lewandowski coglie in pieno la base del palo con un imperioso stacco aereo su centro di Jordi Alba.