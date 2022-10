Frena il Real Madrid: pari col Girona. Ok Athletic Bilbao e Betis

SPAGNA - Frena il Real Madrid e il Barcellona si rifà sotto. La squadra di Ancelotti pareggia 1-1 con il Girona (quintultimo) al Bernabeu e vede arrivare il Barça in classifica, ora a -1 (32 a 31 punti). I Blancos sbloccano la partita al 70' grazie al gol di Vinicius, ma all'80' l'ex Reggina Stuani, vera e propria bestia nera per il Real (7 reti in 13 gare), pareggia su rigore. Nel finale il Madrid resta anche in dieci per il rosso (doppio giallo) a Kroos.