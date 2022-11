Bufera Monchi a Siviglia, il Betis furioso: cosa è successo

«Persona non gradita». È stato bollato così, Monchi , dalla giunta direttiva del Betis . Il comportamento del direttore sportivo del Siviglia , ex romanista, non è piaciuto per niente alla dirigenza betica in occasione del ‘Gran derbi’ di domenica sera al Benito Villamarin. La partita è stata calda, caldissima, con due reti (1-1), tre espulsi, ma per fortuna senza incidenti simili a quelli dell’anno scorso, quando un’asta lanciata dagli spalti colpì in pieno il sevillista Joan Jordan. L’ultimo derby, però, ha provocato la rottura dei rapporti istituzionali tra le due squadre e la ‘colpa’ è proprio di Monchi, invitato nella tribuna autorità dalla dirigenza del Betis. La società ospitante ha criticato il fatto che al termine della partita il ds avversario sia sceso in campo per andare a salutare i circa 500 tifosi nervionensi ammessi allo stadio, scontrandosi verbalmente con alcuni impiegati della sicurezza che l’avevano accompagnato. A ciò si aggiunge un altro episodio di tensione nel tunnel che porta agli spogliatoi (sarà valutato dall’arbitro Sanchez Martinez), ma soprattutto il comportamento definito ‘provocatorio’ di Monchi in tribuna autorità nei confronti dei dirigenti rivali.

La 'scomunica' presidenziale

Proprio per questo, Angel Haro, presidente del Betis, ha inoltrato al suo collega José Castro e al vicepresidente José Maria De Nido Carrasco, la ‘scomunica’ di Monchi dalla tribuna autorità del Benito Villamarin. Da oggi, per il Betis, l’ex romanista insomma è «persona non gradita» ma potrà comunque prendere parte ai prossimi derby con la propria squadra in un settore diverso dello stadio di Heliopolis. Il Siviglia, dal canto suo, ha denunciato la coreografia esposta dai tifosi del Betis in curva in cui si ironizzava, tra le altre cose, a quanto accaduto l’anno scorso con il lancio dell’oggetto che ha colpito al volto Joan Jordan. Polemiche a parte, la squadra costruita da Monchi non se la passa per niente bene: uscito dalla Champions e retrocesso per l’ennesima volta in Europa League (dove affronterà il Psv negli spareggi), in campionato ha fatto ancora peggio. Al momento ha solo 11 punti dopo 13 giornate ed è praticamente penultimo in classifica con gli stessi punti di Celta Vigo, Cadice. Solo l’Elche, con 4 punti, ha fatto peggio della squadra che l’anno scorso concluse la Liga al 4° posto. Neanche l'arrivo di Sampaoli, al posto di Lopetegui, sembra aver dato la sterzata di cui il Siviglia aveva bisogno.