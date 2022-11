Frenata Real Madrid. Vince il Rayo Vallecano e il Barcellona si prende la vetta

MADRID (SPAGNA) - Brusca frenata per il Real, che a una settimana dal pareggio del Santiago Bernabeu con il Girona, esce sconfitto dal piccolo derby madrileno con il Rayo Vallecano. Gara a dir poco spettacolare, con un continuo interscambio di colpi, che si chiude sul 3-2 per i locali, che vanno a segno con Camesaña, Alvaro Garcia e con un rigore di Trejo. Modric, sempre dagli undici metri, e Militao gli autori dei gol dei blancos. Mancato controsorpasso in vetta, così, per i ragazzi di Ancelotti, che rimangono dietro di 2 lunghezze rispetto agli eterni rivali del Barça, che sabato avevano sconfitto l’Almeria. Blaugrana che, domani, tornano di nuovo in campo per vedersela con l’Osasuna in una delle prime tre gare valide per la 14ª giornata di Liga.