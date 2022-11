Piqué perde la testa: svelata la volgare frase urlata all'arbitro

BARCELLONA (Spagna) - Non si è conclusa nel migliore dei modi l'incredibile carriera di Piqué al Barcellona. Il difensore blaugrana, messo in panchina nella sfida contro l'Osasuna con Xavi che l'avrebbe fatto entrare nel secondo tempo, si è fatto espellere alla fine del primo tempo, senza poter dunque entrare in campo per l'ultimo saluto. Alla fine dei primi 45' Piqué si è scagliato contro il direttore di gara protestando in modo veemente tanto da ricevere un cartellino rosso, il secondo della sfida dopo quello a Lewandowski per doppio giallo. Una fine poco gloriosa per la sua storia in balugrana, rovinata ancor di più dalle frasi che il difensore ha rivolto all'arbitro e che hanno portato all'espulsione.