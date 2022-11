Gattuso rompe il digiuno: il Valencia stende il Betis, Kluivert in gol

VALENCIA (SPAGNA) - Gennaro Gattuso 'rompe il digiuno' e torna a gioire con il suo Valencia dopo cinque gare senza vittoria (e con tre soli punti conquistati). Tra le mura amiche del 'Mestalla' e senza l'infortunato Cavani, nell'ultimo match di Liga prima della sosta per il Mondiale in Qatar, la squadra dell'ex tecnico di Milan e Napoli (ora decima) ha battuto 3-0 un Betis che manca così il sorpasso sulla Real Sociedad terza della classe (e ancora +2 sugli andalusi di Manuel Pellegrini). A mettere la strada in discesa per il Valencia l'espulsione di Gonzalez, che al 61' si prende il doppio giallo e lascia i suoi in dieci. Arriva così il gol del vantaggio segnato su punizione da Almeida (63') e nel finale, dopo l'ingresso dell'ex romanista Kluivert al posto dell'infortunato ex milanista Castillejo, tocca a Guillamon su rigore (81') e allo stesso Kluivert (93') chiudere definitivamente i giochi.