De Paul e il video che fa infuriare i tifosi: "Ma non era infortunato?"

Tifosi dell' Atletico Madrid infuriati con Rodrigo De Paul . Teoricamente, infatti, il centrocampista argentino campione del mondo non si è allenato con i compagni di club per un problema ai muscoli della coscia. Peccato, però, che qualche giorno fa saltasse come un grillo durante il concerto della fidanzata Tini Stoessel . Insomma, ora è un caso.

De Paul: il video del concerto lo inchioda

As riporta il video in cui si vede per l'appunto De Paul saltare mentre la sua fidanzata canta al concerto. Addirittura, il calciatore a un certo punto sale sul palco e prende a cavalcioni Tini, conosciuta anche nel nostro Paese per la serie tv 'Violetta'. Quindi si mette a saltare a suon di musica.