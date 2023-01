Liga, Correa illude Simeone: solo un pari per l'Atletico Madrid

ALMERIA (SPAGNA) - Pareggio per 1-1 tra Almeria e Atletico Madrid nella 17esima giornata della Liga. Colchoneros in vantaggio al 18' con Correa, risposta dei padroni di casa al 37' con Touré. Nei minuti finali l'Atletico Madrid resta in dieci: espulso da Reguilon per doppio giallo. Con questo pari la formazione di Simeone si porta a 28 punti in classifica agganciando Betis Siviglia e Villarreal. Buon punto per la compagine guidata da Rubi che sale a quota 18.