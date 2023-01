ALMERIA (Spagna) - Nell'anticipo della 19ª giornata di Liga, prezioso successo per l'Almeria che batte l'Espanyol 3-1, sorpassandolo in classifica e tirandosi fuori dalla zona retrocessione. Match a senso unico in Andalusia, con i ragazzi di Rubi che la sbloccano nel primo tempo con il colombiano Luis Suarez e che la chiudono nella ripresa con le reti di Leo Baptistao e di Portillo. Solo nel finale arriva il gol della bandiera dei catalani firmato da Joselu.