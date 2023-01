Liga, Real Madrid e Real Sociedad lanciano la fuga del Barcellona

MADRID (SPAGNA) - La sfida al vertice tra Real Madrid e Real Sociedad, nonostante una miriade di occasioni, si chiude con un pari a reti bianche. A fare festa, così, è il Barça, che allunga di 5 punti sui blancos e di 8 sui baschi, terza forza del torneo. Grandi protagonisti del big match, Courtois e Remiro, autori di diversi grandi interventi. Mercoledì si ritorna già in campo con il confronto tra Betis Siviglia e Barça, a cui farà seguito, giovedì, quello tra lo stesso Real Madrid e il Valencia. Partite valide per la 17ª di Liga che erano state rimandate per l’impegno della Final four di Supercoppa di Spagna a cui hanno partecipato le quattro squadre.