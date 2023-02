Guai per il Real Madrid: batte il Valencia ma perde Benzema e Militao

MADRID (SPAGNA) - Vittoria dal sapore amaro per il Real Madrid, che nel recupero della 17ª di Liga, batte il primo Valencia del dopo Gattuso e si riporta a -5 dalla capolista Barça. Di Asensio e Vinicius, che nell’occasione festeggiava le 200 presenze con i blancos, le reti che decidono la partita. A guastare la nottata madrilena, gli infortuni muscolari sofferti da Militao e Benzema, che rischiano di rimanere fuori per un po’ proprio ora che il calendario si fa più denso d’impegni in tutte le competizioni.

TUTTO SULLA LIGA Ancelotti in emergenza Ancora indisponibili Alaba, Lucas Vazquez e Mendy, il prudente Ancelotti trattiene inizialmente in panchina Carvajal e Tchouameni, reduci a loro volta da magane fisiche. Confermato come terzino sinistro l’ottimo Camavinga, sulla mediana con Modric e Kroos c’è Ceballos. Davanti stavolta tocca ad Asensio completare il tridente offensivo con Benzema e Vinicius. Il successore di Gattuso, Voro, alla sua 8ª esperienza come tecnico d’emergenza del Valencia, dopo appena tre allenamenti con la squadra, decide per un 4-4-2, con il potente Musah che appoggia Cavani in avanti.

Real Madrid, brutte notizie Pronti, via e Modric mette Asensio solo davanti a Mamardashvili con un illuminante lancio in verticale. Il maiorchino ci prova con un immediato diagonale, ma il portiere georgiano compie un mezzo prodigio ed evita la rete. Asensio ci riprova poco dopo, liberato da un colpo di tacco di Benzema, ma spunta il provvidenziale Gabriel Paulista a deviare miracolosamente in angolo. Varcata la mezz’ora, si ferma Militao dopo uno scontro con Samuel Lino. Il brasiliano è costretto a cedere il posto a Carvajal, che si piaza a destra, con Nacho che scala al centro a fianco di Rudiger. Brutta notizia l’infortunio del brasiliano, con Mondiale per Club e Liverpool in Champions all’orizzonte. Nell’infuocato finale di frazione, Rudiger andrebbe in gol sugli sviluppi di un calcio d’angolo, ma interviene il Var e tutto viene annullato per una precedente manata in area di Benzema a Musah.