L'enigmatico tweet del Real Madrid scatena i tifosi: tutti sognano il ritorno di Ronaldo!

Il Real Madrid ha pubblicato un enigmatico tweet che ha letteralmente scatenato i suoi tifosi e non solo. Si vedono due bandiere: quelle di Brasile e Portogallo e un paio di occhi. Come se fosse caldo un annuncio che riguarda le due nazioni, magari appartenenti a dei calciatori in particolare. Ecco perché i sostenitori dei blancos si sono scatenati in un modo ben preciso: sognando il ritorno di Cristiano Ronaldo e commentando il post con innumerevoli foto del campione portoghese, spesso accompagnato anche da Marcelo che rappresenterebbe la bandiera brasiliana.