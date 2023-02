BILBAO (SPAGNA) - Nella 20esima giornata di Liga, al San Mamés non c'è storia: l'Athletic Bilbao travolge 4-1 il Cadice, in gol soltanto con l'ex Lazio Escalante, che firma il momentaneo 1-1. Sancet firma una tripletta, di Alvarez invece è l'altra rete che completa il poker e regala una serata perfetta alla squadra di Valverde (in dieci dal 57' per il rosso a Berchiche), ora a ridosso della zona Europa.