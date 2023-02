Liga, Real Madrid ko a Maiorca: decisivo Muriqi

MAIORCA (SPAGNA) - Il Real Madrid cade a sorpresa sul campo del Maiorca. Decide la sfida un'autorete di Nacho (su colpo di testa di Muriqi). Gli uomini di Ancelotti restano a meno cinque dal Barcellona, che stasera affronterà in casa il Siviglia. Gli ospiti partono forte, ma il Maiorca, alla prima occasione, sblocca il risultato: cross di Dani Rodriguez e stacco perentorio di Vedat Muriqi, che (grazie alla deviazione di Nacho) disegna una parabola imprendibile per il portiere del Real Madrid Lunin. L'ex laziale, che aveva segnato anche all'data, torna ad essere decisivo. Gli ospiti si gettano all'attacco, ma senza creare grossi grattacapi alla difesa avversaria. Nella ripresa gli uomini di Ancelotti si procurano un calcio di rigore: Vinicius viene steso dal portiere Rajkovic: l'arbitro non ha dubbi e assegna il calcio di rigore, ma dal dischetto Marco Asensio si fa ipnotizzare dal numero uno del Maiorca, che respinge in corner.