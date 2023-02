Il Real Madrid fatica: Ancelotti in panchina è furioso

Il Real Madrid perde in trasferta a Maiorca e il Barcellona , impegnato alle 21 al Camp Nou contro il Siviglia , può andare in fuga al comando della classifica della Liga . I blaugrana hanno la chance per aumentare a 8 i punti di vantaggio sui blancos, per i quali è stata fatale un' autorete di Nacho al 13' . Ad aumentare il rimpianto un calcio di rigore fallito da Asensio al 60' .

Ancelotti mastica amaro: "Subire gol subito ha rovinato il piano partita, sono tutti contro Vinicius"

La sconfitta è stata maldigerita da Ancelotti, che non ha di certo accettato passivamente il verdetto del campo provando a scuotere i suoi dalla panchina. Le telecamere di DAZN lo hanno immortalato rimproverare severamente uno dei suoi calciatori in campo, prima con ampi cenni per indicargli ciò che avrebbe dovuto fare, poi portandosi il dito sul naso per intimargli di stare in silenzio. "Stai zitto! Stai zitto!" il messaggio rivolto al suo giocatore, chiaramante evincibile dal labiale di Ancelotti.

L'allenatore nel post-partita ha commentato: "La partita è stata dura come ci aspettavamo. Non abbiamo avuto la fortuna di gestire la gara come avremmo voluto perché ci abbiamo subito gol presto. Avremmo meritato il pareggio, abbiamo sbagliato il rigore e qualche occasione che siamo stati bravi a creare in spazi ridottissimi facendo la partita. Vinicius? Sono tutti contro di lui".